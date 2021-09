A24, finanziato lo svincolo di Montorio. Altitonante: “Opera strategica per il sistema produttivo teramano”

MONTORIO, 14 settembre – Tra le 49 opere finanziate con il contratto istituzionale di sviluppo per il cratere sismico c’è anche la nuova uscita autostradale dell’A24 a Montorio.

Ad ufficializzarlo, al termine del tavolo istituzionale presieduto dal ministro Mara Carfagna che si è svolto ad Accumoli e che ha dato ufficialmente il via libera al Cis per il cratere, è stato il sindaco di Montorio Fabio Altitonante.

“Ringrazio la Regione Abruzzo, e in particolare il presidente Marco Marsilio, e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna – ha commentato Altitonante – che hanno compreso la rilevanza della proposta che abbiamo presentato come Comune di Montorio al Vomano e Provincia di Teramo”.

Il progetto, finanziato con 5.027.ooo euro, riguarda il raccordo tra il tracciato autostradale A24 (Roma-Teramo) e la viabilità provinciale, in particolare la Sp 491, che poi si collega alla viabilità statale con la statale 150.

“Nella zona industriale e nella zona artigianale del Comune di Montorio al Vomano ci sono aziende rilevanti sia a livello nazionale che internazionale – ha sottolineato il primo cittadino – attualmente il fatturato delle imprese presenti si attesta complessivamente intorno ai 200 milioni euro all’anno e questo intervento rappresenta una risposta concreta alle potenzialità di crescita delle aziende presenti, con la possibilità di attrarne nuove”.

La nuova bretella consentirà ai mezzi pesanti, e non solo, provenienti da tutta Italia, di evitare il tortuoso percorso esistente e di collegare, in maniera più snella, il sistema autostradale nazionale alla zona industriale di Montorio al Vomano.

“L’uscita autostradale a Montorio al Vomano assume un ruolo strategico per il sistema produttivo teramano – ha continuato Altitonante – ma anche per quello turistico. Permetterà, infatti, un immediato accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui Montorio al Vomano costituisce la cosiddetta Porta del Parco”.

Gli attori principali del progetto sono il Comune di Montorio al Vomano, la Provincia di Teramo, la Società Strada dei Parchi (quale gestore dell’infrastruttura A24) e l’Anas, in qualità di amministrazione aggiudicatrice) e sono già stati avviati i primi incontri per garantire tempi veloci per la realizzazione dell’infrastruttura.

“Possiamo stimare che nei prossimi 24 mesi – ha concluso Altitonante – Montorio avrà l’uscita autostradale”.