Abruzzo terra di automotive: i filtri allungano la vita ai nostri mezzi

L’Abruzzo, in particolare grazie ad un’aera di eccellenza quale quella della Val di Sangro, rappresenta una delle isole d’oro dell’automotive italiano. In questa regione sono presenti gli stabilimenti dell Sevel e della Honda, che hanno dato impulso ad un fiorente comparto, del quale fanno parte la subfornitura e la componentistica, espressioni di un indotto di rilievo. In virtù dei suoi volumi produttivi, l’Abruzzo presenta un tasso di industrializzazione del 27%, che risulta tra i più alti a livello nazionale.

I dati inoltre dimostrano che anche i cittadini presentano livelli di conoscenza e consapevolezza elevati, tanto è vero che la regione si piazza agli ultimi posti in Italia per numero di demolizioni delle vetture. Ciò significa che gli automobilisti abruzzesi sanno come far vivere più a lungo i propri mezzi, adottando le scelte più adeguate in materia di manutenzione.

Fondamentale, al riguardo, la sostituzione degli elementi filtranti ad intervalli regolari. Per mantenere efficiente un automobile, infatti, sono indispensabili alcuni filtri, che servono principalmente ad evitare che impurità e altri elementi dannosi possano raggiungere il motore, il sistema di alimentazione oppure l’abitacolo dell’auto stessa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web ricambi-auto24.it.

In particolare il filtro dell’olio garantisce un elisir di giovinezza ai motori delle nostre auto e il filtro carburante tiene lontane le impurità. Il filtro dell’aria, infine, regala ossigeno al motore, mentre all’interno dell’abitacolo ci consente di respirare aria pulita.