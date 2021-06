Ad Atri 130 arcieri per le gare di Coppa Italia Master

ATRI, 17 giugno – Dal domani, 18 giugno, fino al 20 giugno, oltre 130 arcieri provenienti da tutta Italia arriveranno ad Atri per disputare la prima edizione della Coppa Italia Master, l’Evento Federale Fitarco che mette in competizione i migliori arcieri italiani over 50. Saranno tre giorni che abbinano sport, spettacolo e turismo.

Tre le divisioni arcieristiche in gara: Olimpica (recurve) sulla distanza di 60 metri con visuali da 122 cm, la Compound e Arco nudo (barebow) sulla distanza di 50 metri ma con visuali rispettivamente da 80 cm e da 122 cm. Le fasce di età ammesse saranno in totale quattro: dai 50 ai 54 anni, dai 55 ai 59 anni, dai 60 ai 65 anni e gli over 65.

Il programma della Coppa Italia Master prevede per venerdì 18 giugno i tiri liberi nello Stadio Comunale di Atri dalle ore 16 alle 19. Sabato 19 il via alla gara con le 72 frecce di ranking round: in base alla classifica della fase di qualificazione i migliori atleti disputeranno dei round eliminatori (non a scontri diretti) di 12 frecce ciascuno, che progressivamente ridurranno il numero degli atleti fino all’incontro finale che dichiarerà il vincitore. Gli scontri diretti sono previsti solamente domenica 20 giugno, quando ci saranno i match di semifinali e finali che definiscono il podio assoluto.

Dopo l’accreditamento gli arcieri e i loro accompagnatori potranno visitare la città e conoscere le bellezze del territorio.