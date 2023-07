Arte Suoni Colori festeggia vent’anni

ROSCIANO, 27 giugno – Festeggia vent’anni l’Associazione Arte Suoni Colori (Asc), fondata nell’estate 2003 a Villa Oliveti di Rosciano (Pescara) da Stefania Silvidii, anima pulsante del progetto che in due decenni ha proposto laboratori, esperimenti e concerti per combattere la desertificazione sociale e culturale dei paesi dell’entroterra abruzzese.

Un percorso lungo e appassionante, dalle prime edizioni di “Vivi il tuo Spazio”, format delle giornate artistiche in piazza che negli anni ha toccato più di 30 Comuni delle province di Pescara, Chieti e L’Aquila, alla trasformazione della scuola elementare della frazione Villa Oliveti nel “Centro culturale Esploratorio”, sede dell’associazione.

E sarà qui la festa, sabato 1 luglio dalle 18, con i protagonisti di questa lunga avventura: prima i saluti di sindaci e rappresentanti dei Comuni coinvolti, poi spazio alle performance di alcuni degli oltre 70 professionisti che hanno animato le attività educative e ricreative di Asc: il musicoterapeuta Rogerio Celestino; il collettivo “Contempostranea”, costituito da Chiara di Carlo, Mara Albani, Sabrina Iezzi, Patrizia Piccioni, Angelica Reale e Caterina Sablone; il violoncellista ed ex allievo Asc Daniele Benedetti, accompagnato dal chitarrista Leonardo Chiulli, e il duo Raffaella Vigneri (sax alto) e Adriano Scuderoni (chitarra). Una mostra fotografica ricorderà gli oltre 600 laboratori organizzati, in decine di progetti, anche nei Comuni del cratere sismico, per un totale di duemila ore di attività e quasi quattromila partecipanti di cui circa 3400 bambini.

Alla buona riuscita delle iniziative hanno contribuito una ventina di associazioni, partner di progetto è stata l’Odv A.G.S. Associazione Gianni Silvidii; tra gli sponsor e i sostenitori l’azienda vinicola Marramiero, il Csv di Pescara, la Regione Abruzzo, i Comuni di Rosciano, Catignano, Cepagatti e Cugnoli, la Fondazione Pescarabruzzo. Forte di questi numeri l’associazione Asc prosegue nella missione di valorizzare le risorse e le tradizioni locali contro lo spopolamento delle località di collina e montagna.

Alle performance degli artisti seguiranno l’aperitivo e la torta finale, per celebrare vent’anni di obiettivi raggiunti e di esperienze memorabili.