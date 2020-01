Auto contro muro ad Atessa: tre ragazze ferite

ATESSA, 18 GEN – Tre ragazze ferite il seguito ad un incidente stradale avvenuto, questa mattina, alle 10.30, ad Atessa. Viaggiavano su un’auto C3, guidata da un ventenne di Chieti, che ha riportato soltanto delle contusioni.

L’auto è finita fuori strada nei pressi del terminal bus dell’autostazione ed ha impattato contro un muretto a lato della carreggiata. Le condizioni sanitarie peggiori le ha riportate una ragazza di Opi, di 19 anni, soccorsa dal 118 ed elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Pescara dove è stata ricoverata per politrauma. In ospedale, a Lanciano, sono finite anche due sorelle di Tornareccio(C, di 18 e 21 anni, le cui condizioni sono apparse meno gravi. Sulle modalità dell’incidente stradale, probabilmente una distrazione alla guida, indagano i carabinieri della compagnia atessana, diretti dal capitano Alfonso Venturi.