Avezzano, riprese le ricerche dei dispersi sul Monte Velino: si batte l’area della valanga

AVEZZANO, 26 gennaio – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche, interrotte ieri a causa del maltempo, dei quattro dispersi sul Velino, a Valle Majelama. Sono al momento all’opera 51 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico e delle unità cinofile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 regionale, Esercito Italiano e Carabinieri. In arrivo altri 20 soccorritori da tutta Italia.

Questa mattina, grazie alla visibilità buona, sono decollati tre elicotteri impegnati nelle operazioni di ricerca sul monte Velino e in particolare sull’area della valanga sotto cui si teme possano essere rimasti i quattro escursionisti dispersi da due giorni. E’ in corso una ricognizione aerea per valutare la possibilità di portare i soccorsi dall’alto. Far scendere uomini, cani e attrezzi consentirebbe infatti di abbreviare i tempi per raggiungere l’area e ridurre i rischi.

L’area dove si concentrano le ricerche si trova a dieci chilometri dal campo base di partenza. Escluso l’uso dell’escavatore, la valanga dovrà essere perlustrata e scavata a mano, con l’uso delle pale. La neve, caduta incessante nella notte, unita alla pioggia e al vento, ha ricoperto il passaggio tracciato ieri nel primo avvicinamento al luogo della valanga, sotto il colle del Bicchero.

Gli Alpini del IX reggimento L’Aquila hanno montato due tende pneumatiche riscaldate, da poter usare per i briefing, come ricovero o refettorio. Montata anche una postazione radio di raccordo tra campo base e operazioni in quota. Sono presenti sul posto 20 Alpini con mezzi fuoristrada e il cingolato blindato composto di due unità, detto “bruco”.

Sono momenti di ansia e inquietudine per i familiari di Tonino Durante, commerciante di 60 anni, dei fidanzati Valeria Mella e Gianmarco Degni, di 25 e 26 anni, e di Giammauro Frabotta, di 33 anni. I quattro erano partiti la mattina di domenica, da Avezzano, per un’escursione sul Velino, ma poi hanno fatto perdere le loro tracce. Nel pomeriggio uno dei familiari, non vedendoli rientrare, ha allertato il Soccorso Alpino.