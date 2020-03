Castiglione Messer Raimondo, il vicesindaco: “Qui i casi di contagio superano i dati ufficiali”

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 22 marzo – “Il 2% circa della popolazione è positivo in base ai dati ufficiali, ma i casi di contagio a mio avviso sono molti di più. Siamo vicini alle percentuali di Vo’, superiamo di quattro volte quelle di Bergamo e di otto volte quelle della Lombardia”.

Con queste parole Mirko Di Donato, vicesindaco di Castiglione Messer Raimondo, dà la dimensione dell’epidemia nel centro più colpito in Abruzzo nonché uno dei sei paesi inseriti nella zona rossa istituita dal governatore Marsilio. Una quarantina i casi positivi accertati e cinque i decessi nel giro di pochi giorni.

Anche il sindaco, Vincenzo D’Ercole, è risultato positivo. Centinaia nel paese della Val Fino le persone in quarantena, tra cui tutti i dipendenti del Comune, che da oggi è stato chiuso. Castiglione è stato inserito nella zona rossa insieme a Castilenti, Montefino, Bisenti, Arsita ed Elice.

Anche il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, medico di base nel suo comune e a Castiglione, è risultato positivo al Covid-19.

“Al di là dei dati accertati – riprende il vicesindaco – secondo me siamo sopra ai cento contagi. Qui quasi tutti hanno la febbre. Ci sono anziani che stanno male e non lo comunicano. Secondo le nostre stime, se arriviamo oltre i 60 casi superiamo le percentuali di Vo’. Per fortuna sembra che le persone abbiano capito la gravità della situazione: sono tutti chiusi in casa”, conclude.