Città Sant’Angelo, trovati ordigni bellici in un locale: fatti brillare dagli artificieri

CITTA’ SANT’ANGELO, 17 dicembre – Due ordigni bellici di piccolo calibro sono stati rinvenuti in un magazzino in una zona limitrofa al centro storico di Città Sant’Angelo. L’allarme è stato lanciato stamani, quando sono stati casualmente trovati gli ordigni, due bombe a mano, ancora contenenti polvere da sparo. L’area è stata messa in sicurezza e per precauzione due abitazioni sono state temporaneamente evacuate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, la Protezione civile e i Carabinieri, anche con gli artificieri dell’Arma. Si attende, come da protocollo, l’arrivo degli artificieri dell’Esercito.

Sta seguendo le operazioni anche il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti.

AGGIORNAMENTO – Gli ordigni sono stati fatti brillare dagli artificieri dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Si trattava di bombe a mano della seconda guerra mondiale.

Gli ordigni sono stati trovati casualmente durante alcuni lavori di ristrutturazione in un magazzino in una zona limitrofa al centro storico.

Durante le operazioni per precauzione due abitazioni erano state temporaneamente evacuate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la Protezione civile e la polizia locale.