Come spiare un Instagram di un’altra persona

PESCARA, 14 settembre – Il metodo più veloce che ci permette di controllare l’attività Instagram di qualcuno non è guardare i commenti delle foto. Al contrario, il modo migliore è quello di installare un app per spiare Instagram e tutto quello che il cellulare riceve. Insomma, vedere quello che chi possiede il profilo vede.

Perché sapere cosa fa una persona su Instagram?

Prima di introdurre una delle migliori app per vedere con chi chatta qualcuno su Instagram, è bene affrontare il segreto di Pulcinella. Molte persone si inventano i modi più bizzarri per entrare nell’account Insta della vittima prescelta.

Nella maggioranza dei casi, si vuole controllare l’account Insta del proprio partner. Del resto, questo social è basato sulle foto. E avere un partner che pubblica foto in abiti succinti o che comunque attraggono un gran pubblico, fa venire dei dubbi.

Molti si improvvisano Instagram spy o hacker. Ma di fatto, si complicano la vita per nulla. Non solo rischiano di fare una brutta figura, ma sopratutto non possono restare aggiornati in caso di tradimento o comportamento fedifrago.

Oltre ai partner poco affidabili, ci sono altri validi motivi per controllare l’attività di qualcuno su questo social:

Anche su Instagram ci sono le truffe.

Lo usano molti adolescenti.

L’ossessione per l’estetica danneggia la salute.

Come spiare Instagram in modo semplice e discreto

Tutto quello che si deve fare per avere accesso al profilo Insta di qualcuno è installare l’app eyeZy, che è un’ottima app per bloccare siti.

eyeZy offre due modi per avere accesso all’account IG di chi si vuole monitorare. Nello specifico, questa app ci permette sia di individuare le credenziali di accesso all’account stesso, sia di monitorarne l’uso.

Spesso, Instagram è solo uno dei modi che adescatori e persone poco affidabili usano per abusare bambini e adolescenti. Questa app offre un intero arsenale di strumenti che permettono di proteggere i propri figli a distanza, in qualunque momento. Anche quando usano chat private come la funzione Instagram Direct. Vediamo come:

Accedendo al tuo pannello online puoi spiare Instagram e qualsiasi altro social visualizzando lo schermo del cellulare monitorato.

Il tracciamento GPS garantisce la massima tranquillità perché ti informa sui suoi spostamenti.

La funzione keylogger (registra tasti) permette di leggere qualsiasi messaggio inviato via web o app.

Puoi controllare le chiamate fatte, ricevute e la loro durata per individuare potenziali tentativi di abusi.

Considerando tutte le opzioni disponibili, eyeZy si piazza come la soluzione più intuitiva e facile da usare. Inoltre, dopo aver installato l’app sul cellulare, questa diventa invisibile a chi usa lo smartphone.

Evitare di farsi scoprire dalle notifiche automatiche di sicurezza

Il problema legato al fare l’accesso al profilo IG di qualcuno è che chi possiede l’account riceverà una notifica se il tentativo avviene da un device o luogo diverso dal solito. Senza una app spia Instagram, tutta quella fatica rischia di essere inutile.

eyeZy è invece discreta e non rilevabile all’occhio del classico utente Android o iPhone. Non ci sono icone, notifiche o messaggi imbarazzanti che rivelano la presenza dell’app di monitoraggio.

Quando è in funzione, l’app trasmette i dati in modo riservato e sicuro al portale online a cui puoi accedere per visualizzare tutti i contenuti che vuoi. La persona tracciata e monitorata non si accorgerà mai di nulla.

In qualsiasi modo la persona in questione usi il cellulare, eyeZy genererà un report. Potrai sempre restare al passo con tutti gli eventi importanti. Senza il bisogno di essere costantemente sul portale.

E per qualsiasi problema, hai il supporto assistenza.

Riassumendo

Per evitare perdite di tempo e problemi tecnici, il modo più rapido per controllare l’attività su IG di qualcuno è installare un app. Quindi, l’importante è sceglierne una funzionale: eyeZy è il miglior programma spy instagram in circolazione. Devi solo installarla sul cellulare da monitorare e accedere al pannello online!