Coronavirus, a Pescara droni in azione sulla spiaggia a caccia di trasgressori: prime multe

PESCARA, 13 aprile – Droni in azione a caccia di trasgressori sulla costa di Pescara. Il sindaco, infatti, nel weekend e, in particolare, a Pasqua e Pasquetta, con un’apposita ordinanza ha blindato il lungomare, con l’obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus: vietate le passeggiate e i giri in bici sulla riviera e vietato anche l’accesso alla spiaggia.

Le attività di controllo con il drone sono svolte per conto della Polizia municipale di Pescara dalla divisione Uas Sport Academy dell’Asd Culturale Netf presieduta da Gianni Gregoris. La prima persona individuata dal drone e multata, nei giorni scorsi, quando era in corso una prova tecnica, è stata un giovane runner che, raggiunto dagli agenti, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato poco dopo. Prima sanzione ufficiale, invece, ad un uomo che era in spiaggia con il suo cane nonostante i divieti.

Il drone utilizzato per il servizio è un dispositivo altamente tecnologico, che opera nel rispetto delle normative dell’Enac, considerato che si tratta di zona aeroportuale. L’attività si alterna con quella degli elicotteri delle forze dell’ordine, che pure stanno sorvolando costantemente la città. In ogni caso Pescara è pressoché deserta in questi giorni di festa e la maggior parte dei cittadini sta rispettando le restrizioni, ma non mancano coloro che le violano: imponente la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, che hanno elevato decine di sanzioni.

“Gli agenti – sottolinea il maggiore Matteo Silvestris, della Polizia municipale di Pescara – si affiancano all’operatore che manovra il drone. Quando ci viene segnalato qualcosa di anomalo, contattiamo la pattuglia più vicina alla zona in questione e la mandiamo sul posto in cui effettuare il controllo. Il drone riesce a spostarsi per circa due chilometri verso Nord e verso Sud. L’attività sta dando risultati, soprattutto nell’area della battigia, difficile da controllare con i nostri mezzi tradizionali, perché lì ci vogliono mezzi idonei”.