Coronavirus Abruzzo, 6 morti e 25 nuovi casi su 334 tamponi

PESCARA, 27 dicembre – Sono 25 i nuovi positivi accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su un totale di 334 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,48%. Sei i morti, con il bilancio delle vittime che sale a 1.173.

Dei nuovi positivi, di età compresa tra un mese e 91 anni, 8 sono residenti in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo.

Il numero dei guariti sale a 21.507 (+88 rispetto a ieri), mentre scende quello degli attualmente positivi: sono 11.816 (-69). Di questi 443 sono ricoverati in area medica (+14), 36 in terapia intensiva (invariato) mentre 11337 sono in isolamento domiciliare (-83)