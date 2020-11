Coronavirus Abruzzo, 662 nuovi casi e 16 morti. Gli attualmente positivi salgono a 10.950

PESCARA, 11 novembre – Con 662 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sale a 16550 il numero dei casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi, di età compresa tra 8 mesi e 99 anni, 392 (pari al 59,2 per cento dei nuovi positivi) sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 28 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi e sale a 644 (di età compresa tra 60 e 100 anni di cui 7 in provincia di Chieti, 6 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Teramo).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10950 (+522 rispetto a ieri). Di questi 546 pazienti (+16 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 51 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10353 (+501 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 328068 test (+4223 rispetto a ieri). Del totale dei casi positivi, 5064 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+261 rispetto a ieri), 3227 in provincia di Chieti (+121), 3632 in provincia di Pescara (+98), 4299 in provincia di Teramo (+190), 160 fuori regione (+7) e 168 (-15) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4956 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri).