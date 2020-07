Coronavirus Abruzzo, un nuovo caso positivo e nessun decesso

PESCARA, 19 luglio – Un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e nessun decesso nelle ultime ore in Abruzzo.

L’unico caso registrato è riferito a un residente in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 117, di cui 14 ricoverati (nessuno in terapia intensiva), mentre il numero di persone dimesse e guarite è di 2751. Dall’inizio dell’emergenza in regione sono stati effettuati complessivamente 119.504 tamponi.