Coronavirus: all’ospedale di Teramo 40 positivi tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari

TERAMO, 26 marzo – Aumentano i contagi tra il personale medico, infermieristico e socio-sanitario dell’ospedale Mazzini di Teramo, dove si registrano ormai 40 casi.

La Asl, nel pomeriggio, ha infatti comunicato che ad essere risultati positivi al tampone sono, ad oggi, 14 infermieri e 2 medici del reparto di Oncologia, 14 tra infermieri e operatori socio-sanitari e 2 medici del reparto di Medicina, 3 tra infermieri ed Oss e 1 medico di Chirurgia toracica, 1 medico di Diabetologia, 1 medico di Anatomia patologica e 1 infermiere 1 medico di Cardiologica-Utic-Emodinamica. Personale che, come precisato dalla Asl, è già in isolamento domiciliare, preso in carico dal medico competente che ha attivato la sorveglianza sanitaria.

“Nella giornata di domani – si legge nella nota – potrebbe esserci un aggiornamento, poiché la Asl è in attesa di ulteriori referti”.