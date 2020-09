Coronavirus, altri 11 contagiati in Abruzzo: sono 544 gli attualmente positivi

PESCARA, 12 settembre – Sono 11 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Abruzzo: 4 in provincia dell’Aquila, altrettanti in provincia di Pescara, 2 nel Teramano e uno in provincia di Chieti.

I nuovi contagiati, di età compresa tra i 20 e i 73 anni, portano a quota 544 gli attualmente positivi nella regione. Sono 40 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, mentre gli 540 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei test effettuati in Abruzzo nel frattempo è salito a quota 173.892.