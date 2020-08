Coronavirus, altri 18 nuovi casi registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore

PESCARA, 27 agosto – Mentre si conferma l’abbassamento dell’età media dei casi di nuove infezioni da Coronavirus il numero dei contagi complessivi continua ad aumentare. Nelle ultime 24 ore in Abruzzo ne sono stati registrati 18 (di età compresa tra i 4 e i 79 anni), che portano a 3705 il totale dei casi positivi al Covid 19 registrati in regione dall’inizio dell’emergenza.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 2852 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2839 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi) e 472 pazienti deceduti (numero che resta invariato).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 381 (+15 rispetto a ieri). Di questi 37 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 343 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 151723 test. Del totale dei casi positivi, 377 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 904 in provincia di Chieti (+2), 1682 in provincia di Pescara (+2), 706 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione e 5 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.