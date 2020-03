Coronavirus, guarita la famiglia di Brugherio che scoprì di essere positiva a Roseto degli Abruzzi

TERAMO, 14 marzo – Sono stati dimessi, dall’ospedale di Teramo, i quattro componenti della famiglia di Brugherio che avevano contratto il coronavirus nei primi giorni del contagio, scoprendo di essere positivi mentre si trovavano in vacanza a Roseto degli Abruzzi.

Una notizia positiva, tra tante negative, che dunque contribuisce ad alimentare le speranza. Al momento, alla luce delle dimissioni dei quattro lombardi, i pazienti ricoverati a Teramo con Covid-19 sono 4: due pazienti in Malattie infettive e altrettanti in Rianimazione. Un quinto contagiato è in isolamento domiciliare.