Coronavirus, il sindaco di Castiglione Messer Raimondo: “Adesso basta, bisogna fare i tamponi a tutti i cittadini”

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 29 marzo – ” A Vo’, in Veneto, hanno fatto i tamponi a tutti i cittadini. Adesso basta: non ho capito cosa stanno aspettando qui. Bisogna fare i test a tutta la popolazione. La mia non è una polemica, ma un grido disperato. La situazione è tragica”. E’ lo sfogo del sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole.

Il primo cittadino, da giorni in isolamento nella sua abitazione in quanto risultato positivo al Covid-19, sottolinea “che abbiamo avuto anche altri decessi di cittadini con influenza a cui non è stato fatto il tampone” e che “il timore è che i casi positivi siano molti di più di quelli accertati”.

Nel piccolo comune della Valfino solo nelle ultime ore sono stati registrati tre nuovi decessi di persone positive al Covid-19 e ricoverate in ospedale (una a Teramo e le altre due ad Atri) . A questi si è aggiunto quello di un uomo di 63 anni, morto nei giorni scorsi, e su cui il tampone è stato eseguito solo in seguito alla morte. Il bilancio delle vittime in paese sale così a 12, mentre i casi positivi arrivano a quota 56, su poco più di duemila abitanti. Il paese è considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, in quanto centro più colpito in regione rispetto al numero degli abitanti.