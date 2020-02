Coronavirus in Abruzzo, scuole chiuse a Roseto e Atri. Marsilio: “Al lavoro su contatti e quarantena”

PESCARA, 27 febbraio – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, segue da stamani, in strettissimo contatto con tutte le autorità competenti, la vicenda legata al paziente ricoverato all’ospedale di Teramo, il turista della Brianza in vacanza a Roseto risultato positivo al Coronavirus. Il governatore ha sentito il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, il quale ha deciso in qualità di autorità sanitaria di chiudere precauzionalmente le scuole. Anche ad Atri scuole chiuse.

Il presidente Marsilio è in continuo contatto con l’assessore alla salute, Nicoletta Verí, e il dirigente della Protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente ricoverato per decidere le misure da adottare.

Il presidente, inoltre, è a strettissimo contatto anche con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli: con loro la Regione sta condividendo e condividerà tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore questa emergenza.