Coronavirus, Marsilio e gli altri presidenti al Governo: “Tornare a riparto competenze Regioni”

PESCARA, 29 aprile – “La fase 2 è una fase nuova, che si giustifica per una progressiva diminuzione dell’emergenza. E’ essenziale che si ritorni progressivamente ad un più pieno rispetto dell’assetto costituzionale e del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, sempre in applicazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. È necessario giungere a una ‘normalizzazione dell’emergenza'”, che consenta un ritorno agli equilibri democratici previsti dalla Costituzione“. Lo scrivono i governatori del centrodestra, tra cui il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, in una lettera al premier Giuseppe Conte e al presidente Sergio Mattarella, in cui si chiede, tra l’altro, di riaprire subito le aziende in cui vengono rispettate le misure di sicurezza.

“Le Regioni – si legge – propongono, in presenza di una data situazione epidemiologica riscontrabile oggettivamente e certificata dall’Autorità sanitaria delle singole Regioni e sottoposta ad uno scrupoloso controllo del Governo, di garantire la possibilità di poter riaprire la propria attività a tutti coloro che rispettino le misure già previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e dai protocolli di sicurezza aziendali”.

“Le Regioni – prosegue la lettera – condividono le fondate preoccupazioni delle categorie più volte espresse e quindi, pur essendo pienamente consapevoli che il virus non conosce confini geografici, sottolineano l’importanza di produrre il massimo sforzo per contemperare la doverosa tutela della salute con la salvaguardia del tessuto economico, non solo per limitare allo strettissimo indispensabile la compressione delle più importanti libertà fondamentali dei cittadini ma anche per evitare che la gravissima crisi economica in atto diventi irreversibile, con le catastrofiche conseguenze sociali correlate”.