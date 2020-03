Coronavirus, Marsilio estende ulteriormente la zona rossa: ora c’è anche Villa Caldari di Ortona

PESCARA, 27 marzo – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza relativa all’estensione della zona rossa nel territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona. In quella zona si sono registrati numerosi casi di positività al Covid-19: una sorta di microfocolaio locale, che ha coinvolto anche Crecchio. La zona rossa prevede maggiori restrizioni, a partire dal divieto di entrata e di uscita dai confini stabiliti nell’ordinanza.

L’area in oggetto si aggiunge ai Comuni di Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti in provincia di Teramo e di Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola e Picciano ed Elice in provincia di Pescara.