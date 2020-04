Coronavirus, oltre 4mila mascherine irregolari sequestrate dai Nas nel Chietino e nell’Aquilano

PESCARA, 16 aprile – Nell’ambito dei controlli sul territorio volti a contrastare il commercio di dispositivi per la protezione individuale e di gel igienizzanti irregolari gli uomini del Nas di Pescara hanno sequestrato, durante questa settimana, circa 4.300 mascherine.

Di queste ben 4mila, con certificazione di sdoganamento irregolare e sprovviste di nullaosta sanitario, sono state sequestrate in una parafarmacia del Chietino. Sempre in provincia di Chieti e sempre in una parafarmacia, sono state poi rinvenute mascherine facciali sartoriali pronte per la vendita contenute in confezioni prive delle indicazioni obbligatorie di legge e senza che la documentazione commerciale presentasse una scheda tecnica del prodotto. Un centinaio sono state sottoposte a sequestro.

Circa 200 mascherine di fabbricazione cinese in confezioni prive delle indicazioni obbligatorie di legge in lingua italiana, infine, sono state sequestrate in una farmacia della provincia dell’Aquila.