Coronavirus, positivi quattro ospiti della casa di riposo De Benedictis a Teramo

TERAMO, 8 ottobre – La seconda ondata di Coronavirus non risparmia nemmeno le case di riposo che nel Teramano, in piena pandemia, erano riuscite a tener il virus fuori dalle porte delle proprie strutture. Quattro ospiti della “De Benedictis” di Teramo sono infatti risultati positivi ai test diagnostici per il Covid-19.

A renderlo noto sono il presidente e la direttrice facente funzioni della Asp1 di Teramo che ricordano come la struttura, in via preventiva, fosse già stata chiusa ai visitatori il 28 settembre.

“Gli ospiti e gli operatori sono sempre stati sottoposti a tamponi periodici e ciò sin dall’inizio dell’emergenza – si legge nella nota – l’ultimo dei quali, con esito negativo per tutti, si riferisce al 31 luglio. I pazienti risultati positivi sono stati trasferiti nella Rsa di Giulianova – bivio Bellocchio, come concordato con la Asl di Teramo. Si assicura la massima attenzione e il continuo e meticoloso monitoraggio delle condizioni di salute sia delle persone contagiato che di ogni altro utente ed operatore. Si rassicura che sono in atto tutti i protocolli a tutela della salute relativi alla normativa Covid”.