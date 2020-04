Coronavirus, positivo anche l’ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi

TERAMO, 5 aprile – L’ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, chirurgo senologo al Mazzini, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo con un videomessaggio sul suo profilo Fb, rivolgendosi ai suoi concittadini, è stato lo stesso Brucchi.

“Buona domenica delle palme. Questo videomessaggio è per condividere con voi il fatto che sono risultato positivo al Covid-19 o Coronavirus che dir si voglia – ha detto l’ex primo cittadino – avevo già fatto un tampone la scorsa settimana ed era risultato negativo, l’ho ripetuto questa settimana a seguito di una sintomatologia simil influenzale, un raffreddore, un leggero mal di gola, non ho mai avuto febbre. Poi questa volta il tampone è risultato positivo e la risposta ce l’ho avuta nella serata di ieri. Ripeto, sto bene. Ho deciso di condividere questo videomessaggio con voi non tanto per comunicarvi questa mia positività ma per utilizzare quello che mi è successo al fine di raccomandare di stare a casa, di rispettare le prescrizioni, di non uscire o di uscire soltanto se è strettamente necessario, di utilizzare sempre la mascherina dovunque andate perché queste prescrizioni sono importanti. Sono importanti e soprattutto sono fondamentali per arginare l’evoluzione di questa pandemia”.

Brucchi ha poi aggiunto: “Noi medici siamo sottoposti insieme a tutto il personale sanitario a un rischio maggiore, può capitare, come è capitato a tanti miei colleghi, a tanti infermieri, a tante altre persone, può capitare, è capitato anche a me ma questo deve servire appunto per convincerci, per convincervi che è importante rispettare le prescrizioni. Avremo modo di risentirci nei prossimi giorni. Ancora una volta vi auguro buona domenica e ci sentiamo presto”.