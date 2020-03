Coronavirus, primo caso a Giulianova

GIULIANOVA, 23 marzo – Primo caso di coronavirus a Giulianova. Ad essere risultato positivo al tampone è un cittadino già in quarantena da giorni, che attualmente si trova in casa ed è in buone condizioni.

A renderlo noto è il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, che ha ricevuto la relativa comunicazione dal servizio di prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo e dalla Asl di Teramo.

“Anche la nostra. città purtroppo ha il suo primo caso di contagio – dichiara il sindaco Jwan Costantini – si tratta di un cittadino giuliese già in quarantena da diversi giorni e quindi crediamo che le possibilità di contagio di altre persone siano veramente circoscritte. Si sta comunque provvedendo a tracciare gli spostamenti dell’uomo e capire con chi sia venuto a contatto nei giorni precedenti alla quarantena”.