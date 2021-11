Covid, a Colonnella la situazione peggiore d’Abruzzo: chiuse le scuole per 8 giorni e gli esercizi pubblici alle 20

COLONNELLA, 29 novembre – L’aumento dei contagi nel comune di Colonnella preoccupa tutte le istituzioni e nel pomeriggio il sindaco Biagio Massi ha annunciato, anche tramite un video sulla pagina Fb del Comune, la chiusura dell’istituto comprensivo (che comprende infanzia, primaria e secondaria) per otto giorni e la chiusura degli esercizi pubblici alle 20.

“L’andamento della pandemia peggiora – comunica il sindaco nel video – ho sentito i vertici della Asl teramana che mi confidano purtroppo che la nostra condizione è la peggiore d’Abruzzo. La stessa regione ha richiesto report quotidiani dell’andamento della pandemia su Colonnella e non è detto che nei prossimi giorni anche la Regione assuma delle decisioni”.

Da qui il provvedimento adottato dal primo cittadino.

“Partendo da questa realtà non posso far altro che decretare in questo momento la chiusura della nostra scuola per otto giorni – continua il sindaco – e la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 20 di sera. Ancora una volta con grande accorata determinazione ricordo a tutti l’indispensabile necessità della vaccinazione, dei richiami e richiamo anche tutti a quei comportamenti come la mascherina, il distanziamento e tutto quello che già sappiamo fino alla nausea. Il senso della responsabilità dei nostri comportamenti ci deve accompagnare in ogni momento della giornata”.