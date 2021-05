Covid Abruzzo, 100 nuovi positivi e un morto. Scendono ancora i ricoveri

PESCARA, 16 maggio – Sono 100 i nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 83 anni) registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

È quanto emerso dall’analisi di 3592 tamponi molecolari e 1745 test antigeni ci.

Dei 100 nuovi positivi 24 sono residenti nell’Aquilano, 41 nel Chietino, 12 nel Pescarese, 22 nel Teramano, 1 fuori regione.

Sempre nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un nuovo decesso.

I guariti salgono a 63820 (+23), mentre gli attualmente positivi a 6968 (+76). Di questi ultimi 199 soni ricoverati in area medica (-6), 22 in terapia intensiva (+3), 6747 in isolamento domiciliare (+79).