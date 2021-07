Covid Abruzzo, 25 nuovi casi

PESCARA, 11 luglio – Sono 25 i nuovi positivi (di età compresa tra 18 e 79 anni) registrati un Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Di questi 2 sono residenti o domiciliati nell’Aquilano, 2 nel Chietino, 9 nel Pescarese, 7 nel Teramano, mentre per 5 è in corso l’accertamento della residenza. Per la provincia di Pescara si tratta del numero più alto da settimana.

I dati sono relativi all’analisi di 1642 tamponi molecolari e 2939 test antigenici.

Per il 17° giorno consecutivo non si registrano decessi.

Invariato il numero dei guariti, così come quello dei ricoveri in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 954 (+25). Di questi 29 sono ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato) mentre 924 in isolamento domiciliare (+24).