Covid, da mezzanotte l’Abruzzo in zona bianca: stasera l’ultima ora di coprifuoco /LE NUOVE REGOLE

PESCARA, 6 giugno – Dopo mesi di restrizioni e limitazioni, a breve l’Abruzzo sarà ufficialmente in zona bianca. Tra le novità principali c’è quella relativa al coprifuoco, che scomparirà: scatterà, come nelle ultime settimane, alle 23 e durerà appena un’ora. Dalla mezzanotte, infatti, entreranno in vigore le nuove regole, come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

I DATI

Il passaggio in zona bianca è frutto del miglioramento registrato dall’Abruzzo nelle ultime settimane. Tra i parametri principali per la classificazione delle regioni in aree di rischio colorato vi sono l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti e la pressione ospedaliera. A livello regionale, l’incidenza, in costante calo, è ora a 20: per la zona bianca bisogna avere un dato inferiore a 50. Ottimali anche i dati sui ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto, infatti, è al 5% per le terapie intensive e al 7% per l’area medica. Entrambi i valori sono lontanissimi dalle soglie di allarme (rispettivamente 20 e 30% per la zona arancione e 30 e 40% per la zona rossa).

LE NUOVE REGOLE

Con la zona bianca cessano le restrizioni, in particolare quelle legate agli orari, mentre restano in vigore tutte le regole comportamentali, quali uso delle mascherine, distanziamento interpersonale e divieto di assembramento.

Per ristoranti bar e locali, per i tavoli all’aperto non sono previste limitazioni numeriche, mentre per i tavoli al chiuso il numero massimo è di sei persone non conviventi.

Nessuna limitazione per i negozi, anche quelli all’interno dei centri commerciali che possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi, e per i musei. Per quanto riguarda i matrimoni, saranno consentiti dal 15 giugno e sarà necessario il green pass.

Resta la questione delle discoteche, per le quali non c’è una data: per le serate danzanti nei tanti stabilimenti balneari della costa abruzzese bisognerà attendere ancora.