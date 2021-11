Covid, in Abruzzo 219 nuovi casi: brusco aumento dei ricoveri

PESCARA, 27 novembre – Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.898 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,62% dei campioni. In rapido aumento i ricoveri, che passano da 98 a 107, registrando il valore più alto dall’inizio di giugno ad oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.586.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 91 anni. Gli attualmente positivi sono 4.174 (+149): 98 pazienti sono ricoverati in area medica (+7) e 9 sono in terapia intensiva (+2), mentre gli altri 4.067 sono in isolamento domiciliare (+140). I guariti sono 80.565 (+70).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (15), Chieti (91), Pescara (48), Teramo (62), mentre per tre sono in corso accertamenti sulla residenza.

I PARAMETRI: LE TERAPIE INTENSIVE SALGONO AL 5%

Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo sale al 5% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, mentre quello relativo all’area non critica è fermo al 7%, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, è a 109.

A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l’incidenza è a 159. Segue il Pescarese, con un’incidenza pari a 106. Poi ci sono il Chietino (99), in peggioramento, e l’Aquilano (70), che invece sta migliorando.