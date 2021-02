Covid, in Abruzzo altri nove morti e 355 contagi: aumentano le terapie intensive

PESCARA, 27 febbraio – Sono 355 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 5.080 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7% dei campioni. Si registrano nove decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.698.

L’incremento più consistente si registra nel Chietino (+160), seguito dal Pescarese (+84), dall’Aquilano (+55) e dal Teramano (+51).

Gli attualmente positivi sono 12.723 (-8): 611 pazienti sono ricoverati in area medica (-4), 77 sono ricoverati in terapia intensiva (+3) e 12.035 in isolamento domiciliare (-8). I guariti sono 39.479 (+354). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 3.630 test antigenici.