Covid, in Abruzzo un decesso e 54 nuovi casi: tornano a salire i ricoveri

PESCARA, 10 maggio – Sono 54 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 888 tamponi molecolari: è il numero più basso di test eseguiti negli ultimi sette mesi, fatta eccezione per i giorni festivi del periodo Natalizio e di quello di Pasqua. E’ risultato positivo il 6,08% dei campioni. Si registra un decesso, che fa salire il bilancio delle vittime a 2.438. Lieve aumento dei ricoveri, che passano dai 299 di ieri ai 307 di oggi: il tasso di occupazione dei posti letto resta comunque lontanissimo dai livelli di allarme.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 mesi e 73 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 10: uno in provincia dell’Aquila e 9 in provincia di Chieti. Il decesso riguarda un 64enne della provincia dell’Aquila.

Gli attualmente positivi sono 7.852 (-95): 278 pazienti (+7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 29 (+1, con 2 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 7.545 (-103) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 62.280 (+148).

Del totale dei casi positivi, 18.150 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7), 18.819 in provincia di Chieti (+43), 17.913 in provincia di Pescara (invariato), 16.942 in provincia di Teramo (+4), 559 fuori regione (+1) e 187 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.