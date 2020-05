Crecchio, sequestrato deposito all’aperto di auto abbandonate: denunciata una persona

CRECCHIO, 22 maggio – E’ stato posto sotto sequestro, dalla Guardia di Finanza di Pescara, un deposito illegale all’aperto di auto abbandonate scoperto nei dintorni di Crecchio. Il responsabile dell’attività è stato denunciato per violazioni del Testo unico in materia ambientale.L’area, che si estende per circa 470 metri quadrati, è stata individuata dai militari del Reparto Operativo Aeronavale, che in seguito a missioni di volo e mirate attività di polizia giudiziaria inerenti la tutela del patrimonio ambientale, sono intervenuti nel comune di Crecchio, dove sono stati notati numerosi autoveicoli fuori uso, abbandonati su un’ampia porzione di terreno.

L’attività investigativa ha permesso di accertare l’illecita gestione dell’area interessata, in palese violazione alla normativa ambientale.

Al termine del controllo è stata posta in essere la misura cautelare del sequestro preventivo sia al terreno che ai mezzi abbandonati. Il responsabile è stato denunciato.