Curiosità e record dei Mondiali: le quote della Coppa del Mondo Qatar 2022

PESCARA, 4 novembre – La storia della Coppa del Mondo presenta ben 22 edizioni compresa quella di Qatar che cade proprio nel 2022, sono tantissimi i record statistici che le Nazionali hanno scritto nella storia del calcio. Scopriamo alcune curiosità sulla storia dei Mondiali, prima di vedere quote e pronostici.

Classifica delle Nazionali che hanno vinto i Mondiali

Le quote Mondiali Qatar con Betfair mostrano chiaramente che il Brasile è la Nazionale favorita, con ben 5 Coppe del Mondo vinte su 21 edizioni: 2002, 1994, 1970, 1962 e 1958.

Seguono nella classifica la Germania e l’Italia con 4 Mondiali vinti. I tedeschi hanno vinto nel 2014, 1990, 1974 e 1954, mentre gli Azzurri hanno vinto nel 1934, 1938, 1982 e 2006.

2 Coppe del Mondo sono state vinte da Francia (1998 e 2018), Uruguay (1930 e 1950) e Argentina (1978 e 1986). 1 Coppa del Mondo per Inghilterra nel 1966 e Spagna nel 2010.

Curiosità e record dei Mondiali

Le finali dei Mondiali che sono state disputate più volte dalle stesse Nazionali, riguardano Argentina e Germania, che si sono affrontate ben 2 volte consecutive durante la Coppa del Mondo 1986 e 1990, ma anche nella finale del 2014. In totale ha vinto 2 volte la Germania e 1 volta l’Argentina nel 1986.

Anche la finale Brasile – Italia è stata disputata ben 2 volte durante i Mondiali, nel 1970 e nel 1994, in entrambi i casi ha vinto la Selecao.

Le finali di Coppa del Mondo che si sono concluse ai rigori sono 2, quella del 1994 Brasile – Italia e quella del 2006 Francia – Italia. In entrambi i casi gli Azzurri sono stati protagonisti, nel 1994 è stato il Brasile ad avere la meglio, nel 2006 gli Azzurri hanno vinto il quarto Mondiale della storia.

Le quote delle gare più entusiasmanti di Coppa del Mondo 2022

Le quote Galles – Inghilterra danno il 2 a 1.5 in una gara senza esclusione di gol, dove entrambe le squadre vivranno il derby con grinta e agonismo. Una gara da non perdere.

Un’altra gara spettacolare dei Mondiali 2022 sarà sicuramente Brasile – Serbia, due Nazionali che presentano una rosa di altissimo livello tattico, in una partita sicuramente densa di gol, infatti l’Over 2.5 è quotato a 1.75. La Selecao è favorita con il simbolo 1 quotato a 1.4, tuttavia, si potrebbe trattare di una vittoria di misura a trazione X con Handicap 1, con risultato esatto fissato sul 2 – 1.

Francia – Danimarca è un match dove i campioni del mondo in carica, secondi favoriti per la vittoria di Qatar 2022 dopo i Brasiliani, devono riscattare le due gare perse proprio contro i Danesi nel torneo di Uefa Nations League. I Bleus sono quotati a 1.85 mentre i Danesi sono quotati a 4, nulla esclude il pareggio quotato a 3.2 in un match aperto a qualsiasi risultato.

Anche Argentina – Messico potrebbe rivelarsi come una gara non semplice per l’Albiceleste, favorita con la quota a 1.55. I derby sudamericani sono sempre spettacolari e carichi di sorprese.