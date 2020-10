Economia. Perché il settore dei casinò online è in espansione e offre più vantaggi rispetto ai casinò fisici?

PESCARA, 5 ottobre – I dati del primo semestre 2020 nel settore dei casinò online rimangono positivi nonostante la pubblicità sia stata limitata dalle nuove leggi. Il successo delle piattaforme di giochi e slot è dovuto sicuramente ai vantaggi che riescono ad offrire agli utenti rispetto ai casinò fisici, uno studio di Voglia Di Vincere Casinò Online mostra come la differenza principale fra virtuale e reale nel mondo delle roulette, del poker, delle slot, del black jack e di tutti gli sport e i giochi virtuali, riguardi i bonus e le offerte che le piattaforme regalano ai nuovi clienti e utenti già registrati.

I dati dei casinò online del primo semestre 2020

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato negli ultimi mesi un aumento notevole per quanto riguarda il gioco online dei casinò, oltre il 10% rispetto allo scorso anno.

L’andamento positivo del settore ma mostrati segnali evidenti per tutto il 2020, soprattutto nella prima metà. Ecco i dati relativi ai primi sei mesi: gennaio quasi 82 milioni di euro, febbraio circa 78 milioni, marzo 94 milioni. Rispetto al marzo 2018 si è avuto un aumento del 29% dei guadagni per quanto riguarda il settore dei casinò online, La previsione di bilancio per la fine dell’anno è di circa 1 miliardo e 15 milioni di euro. I dati che riguardano il poker online, mostrano una cifra totale raddoppiata nel 2020 rispetto al 2019. Per quanto riguarda il totale della spesa nel gioco d’azzardo in Italia, i casinò online arrivano a coprire il 16% del fatturato annuo, dato che era già stato messo in evidenza dai media e dagli esperti del settore statistica ed economia. Ma perché il casinò online sta ottenendo sempre più successo?

I vantaggi del casinò online rispetto ai casinò reali

La prima forma di casinò estrapolato dal suo contesto si è avuta fra la fine del XX secolo e l’inizio del nuovo millennio. In principio furono le slot machine e i videopoker introdotti nei bar e nelle sale giochi, soprattutto inizialmente in maniera illegale. In questa dimensione la novità non costituiva ancora l’offerta vantaggiosa che i casinò online propongono ai clienti. La slot machine, nel bar come nel casinò reale, la roulette, il poker e il black jack, sono giochi a cui gli sfidanti partecipano: cambiano il denaro in fiche e fanno il loro gioco.

La grande rivoluzione dei casinò online sta tutta nei bonus e nelle offerte, sia per i nuovi utenti che per quelli già iscritti alla piattaforma, vengono regalati soldi omaggio da giocare, oppure vengono rimborsate le perdite su determinate giocate. Nessun casinò fisico regalerà mai fiche ai nuovi arrivati o a chi gioca abitualmente, ecco spiegato uno dei principali motivi del successo delle piattaforme di casinò online, che è anche uno dei principali vantaggi. Se poi, si tiene presente la vasta gamma di giochi, la possibilità di sfidare giocatori da tutto il mondo e di vivere le stesse sensazioni dei casinò di Las Vegas e di Montecarlo, è comprensibile il successo che si cela dietro i casinò online.