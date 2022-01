Economia: punti di forza e rischi del trading online

PESCARA, 28 dicembre – L’avvento di internet e la sempre maggiore digitalizzazione hanno permesso anche ai piccoli investitori di potersi inserire nel mondo della Borsa. Grazie al trading online, infatti, negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente il numero di utenti che hanno iniziato a investire i propri capitali cercando di ottenerne un guadagno.

Naturalmente, l’ampia diffusione di questa forma di investimento ha creato il falso mito del guadagno assicurato. Ma, in realtà, non è così. Infatti, tutti possono investire con il trading online ma il profitto non è assolutamente certo. In questo articolo elencheremo sia i punti di forza del trading online che i rischi di chi si avventura in questa forma di investimento. È sempre consigliato, inoltre, approfondire tutte le novità sul settore e conoscere gli aggiornamenti consultando i siti specializzati in questo argomento.

I rischi per chi investe con il Trading Online

Oltre ai tanti lati positivi, che vedremo a breve, il trading online presenta anche dei rischi. Il primo è il rischio e la mancanza di conoscenze ed esperienza. Ogni qual volta si effettua un investimento, infatti, si deve preventivare la perdita totale o parziale del proprio capitale. Bisogna comparare il trading a un vero e proprio lavoro. Proprio per questo, richiede un background di conoscenze e competenze adeguate. L’errore più grave dei neo investitori è proprio quello di iniziare a investire senza aver appreso le giuste informazioni e senza aver studiato le basi.

Il primo passo, quindi, deve essere la formazione oltre che il costante aggiornamento sull’argomento tramite guide, corsi, forum o blog di settore. Inoltre, molte piattaforme di trading offrono la possibilità di accedere a molto materiale informativo sulle strategie e le funzionalità del trading online.

Un altro rischio in cui si incorre è pensare che ognuno di noi sia fatto per poter investire tramite il trading online. È importante sapere, invece, che occorrono capacità specifiche anche a livello caratteriale in quanto il trading impone il controllo delle emozioni e dello stress emotivo. Chi non riesce a trattenere paure, timori ed emozioni non è fatto per poter investire i propri capitali in questa attività finanziaria.

Infine, uno dei rischi più alti è quello di avventurarsi nel trading senza conoscere, a fondo, gli strumenti finanziari. Questi, infatti, possono diventare molto pericolosi ed esporre gli investitori a grossi perdite. Un esempio, molto noto, è la leva finanziaria. Come consigliano tutte le autorità del settore come la Cysec, è bene sempre differenziare gli asset per aver un portafoglio più equilibrato e riuscire a recuperare le perdite.

I punti di forza del trading online

Il primo vantaggio del trading online è sicuramente la possibilità di investire comodamente da casa. Basterà utilizzare, infatti, un PC o un dispositivo mobile e avere accesso alla Rete veloce. Naturalmente, occorre anche effettuare la registrazione a una delle piattaforme di trading affidabili presenti online.

Il punto di forza successivo si collega al precedente. Infatti, un altro vantaggio è l’ampia disponibilità di broker online che consentono di scegliere tra l’offerta che più si addice alle proprie esigenze, soprattutto economiche.

Non si può non citare, ovviamente, la possibilità di poter guadagnare da questo tipo di investimento. Il denaro che circola all’interno delle Borse di tutto il mondo, infatti, è elevatissimo e, se si adottano le giuste strategie e si utilizzano strumenti idonei, si può riuscire a ottenere profitto dai propri investimenti.

Il trading online ha poi due vantaggi a livello di costi. Da un lato necessita di piccoli capitali. Infatti, non occorre necessariamente investire grossi budget per poter utilizzare questo metodo di investimento. Anche con piccole cifre si potrà ottenere un buon profitto. Dall’altro lato, si ha il vantaggio di avere bassi costi di attività. Infatti, serviranno solo un PC o un dispositivo mobile e una connessione a internet. Per quanto riguarda i costi delle piattaforme, invece, molte offrono la registrazione gratuita e non applicano costi di abbonamento ma soltanto piccole fee sulle operazioni, commissioni o lo “spread”.

Infine, effettuare trading online consente di gestire il tempo da impiegare come si vuole e offre anche notevoli vantaggi fiscali rispetto ad altri tipi di investimenti e attività imprenditoriali.