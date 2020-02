Emergenza Coronavirus, 6 persone sottoposte a test in Abruzzo: tutte negative

PESCARA, 24 febbraio – Sono risultate negative al Covid-19 sei persone sottoposte a tampone nelle ultime ore in Abruzzo. Tre tamponi erano stati eseguiti a Pescara, due a Teramo e uno all’Aquila. Tra i sei anche un minorenne. In alcuni casi si trattava di persone che erano rientrate dalle zone del Nord Italia considerate a rischio e che presentavano sintomi compatibili con quelli del Coronavirus. Gli esami, conclusi poco fa, sono stati eseguiti al laboratorio dell’ospedale di Pescara, individuato quale centro di riferimento regionale. Gli accertamenti hanno dato esito negativo. In Abruzzo non ci sono dunque casi accertati di infezione da Coronavirus.