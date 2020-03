Emergenza Coronavirus, in Abruzzo i casi salgono a 8: positiva la sorella del paziente di Vasto

PESCARA, 4 marzo – Salgono a otto, due dei quali in attesa di validazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, i casi di Coronavirus in Abruzzo. E’ infatti risultata positiva al Covid-19, nel primo test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, la sorella del paziente di Vasto ricoverato da ieri sera all’ospedale San Pio e a sua volta risultato positivo al virus.

Anche la donna, fa sapere il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, è ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Vasto. I casi in attesa di conferma dopo le controverifiche dell’Iss sono proprio i due odierni.

Intanto è in corso il cosiddetto tracciamento dei contatti per individuare tutte le persone con cui negli ultimi giorni ha interagito l’insegnante. Gli accertamenti dovrebbero concludersi nel giro di 24 ore: tutti i contatti dell’uomo verranno sottoposti a sorveglianza e, in caso di sintomi, a tampone. La sorella del docente aveva manifestato febbre alta e proprio per questa era stata sottoposta a tampone. I contatti dell’uomo, si apprende, sono tutti tracciabili, e non ci sono motivi che facciano pensare ad una situazione fuori controllo. Il tracciamento dei contatti verrà eseguito anche per la donna.