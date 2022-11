Gli eventi televisivi più visti in assoluto in questi anni

PESCARA, 16 novembre – Può essere interessante scoprire quali eventi televisivi abbiano maggiormente catalizzato l’attenzione dei telespettatori di tutto il mondo nell’arco di questi anni dalla nascita del piccolo schermo. Siamo abituati da anni ad assistere a qualsiasi tipo di manifestazione direttamente dal divano di casa nostra, una comodità che ci permette di essere aggiornati su tutto senza alcun tipo di sforzo. Ormai la tv è presente in qualsiasi contesto, non è più solo semplice intrattenimento, ci permette di entrare in ogni evento che ha una sua importanza.

In tutti questi anni ne sono accaduti di avvenimenti importanti che abbiamo avuto modo di poter assistere attraverso il piccolo schermo, ma quali sono gli eventi con più ascolti di sempre? Una domanda alla quale ha cercato di dare una risposta alquanto chiara il team di casinò online, raccogliendo tutti i dati provenienti da tutto il mondo per riuscire a stilare un’interessante classifica che già dalle prime posizioni lascia intendere quale sia l’argomento che attira di più i telespettatori.

Il Live AID ha fatto la storia della musica e della televisione

E’ inevitabilmente la musica, quella spinta dalla macchina della solidarietà, ad avere un ruolo predominante in questa speciale classifica degli eventi con più ascolti di sempre. Ritroviamo infatti al primo posto il Live AID del 13 luglio del 1985. Era il periodo dei grandi gruppi rock, ma anche della struggente situazione in alcuni paesi dell’Africa e Bob Geldof, con l’aiuto di Midge Ure, pensò di dare una mano per combattere la carestia in Etiopa con questo concerto di beneficenza.

Il Live AID è stato definito in assoluto il concerto che ha fatto la storia della musica e l’esibizione che ha emozionato e strabiliato il pubblico è stata senza dubbio quella di Freddie Mercury con i Queen. 21 minuti di una performance impressionante, il concerto rock più straordinario della storia. Si tenne in due zone del mondo differenti, allo stadio Wembley di Londra e al John F. Kennedy di Philadelphia riuscendo a tenere incollato alla tv il 39% della popolazione mondiale.

La classifica degli eventi con più ascolti di sempre

Ben vent’anni dopo si è deciso di replicare questo concerto benefico, dando vita questa volta al Live 8 ed era il 2 luglio del 2005. Qui furono coinvolte ben dieci città di tutto il mondo, con dieci concerti che videro partecipare i più grandi della musica mondiale. Si ricordano ad esempio gli U2, Stevie Wonder e Madonna, esibizioni che furono trasmesse in diretta tv da ben 182 reti televisive di tutto il mondo. Il dato finale degli ascolti fu strabiliante, ben 2 miliardi di telespettatori rimasero incollati al piccolo schermo per assistere a questa incredibile serie di concerti.

Non sono stati però solo gli eventi musicali tra i più visti, perché anche matrimonio reali, eventi sportivi o politici hanno avuto modo di attirare un numero importante di telespettatori. Al terzo posto ritroviamo ad esempio il matrimonio di Harry e Meghandel 19 maggio del 2018 con 1,9 miliardi di telespettatori ad assistere a tale evento.

Proseguendo con tale classifica ritroviamo al quarto posto Elvis: Aloha from Hawuaii con un miliardo di telespettatori, al quinto posto spazio a The Rumble in the Jungle del 30 luglio del 74, al sesto posto c’è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino, al settimo posto The Wall: Live in Berlin del 21 luglio del 1990, all’ottavo posto lo sbarco di Apollo 11 sulla Luna del 20 luglio del ’69, al nono posto il matrimonio di Carlo e Diana ed al decimo posto l’insediamento di Barack Obama nella Casa Bianca del 20 gennaio del 2009.