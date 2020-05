Hotel Rigopiano, ministro Bonafede: “Faremo il necessario per consentire che il processo si tenga”

“Sarà posto in essere quanto necessario per consentire il corretto svolgimento delle attività processuali”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tramite il proprio capo di Gabinetto, al presidente del tribunale di Pescara e all’avvocato Romolo Reboa, che in una precedente missiva, in seguito al rinvio dovuto all’emergenza sanitaria, aveva chiesto di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la celebrazione della prossima udienza preliminare del processo sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola in programma il 10 luglio.

A renderlo noto è lo stesso avvocato Reboa, che assiste un superstite e alcuni familiari delle vittime. “La lettera del ministro Bonafede è la dimostrazione che, se vi è la volontà politica, in Italia è possibile muovere qualcosa – ha commentato il legale -. Ora attendo di conoscere la posizione del sindaco di Pescara, dato che, se il presidente Bozza riterrà che non è possibile risolvere il problema allestendo l’aula magna Emilio Alessandrini, credo che gli spazi comunali siano la soluzione a basso costo più adeguata”.