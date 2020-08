Incendio alle dune di Vasto, vigili del fuoco in azione

VASTO, 4 agosto – Nuovo incendio, dopo quello dello scorsa notte, nella zona di Vasto.

In questi istanti i vigili del fuoco sono in azione per domare le fiamme di un rogo che si è sviluppato nella zona delle dune di Vasto, lungo il litorale Sud della cittadina abruzzese, proprio a ridosso della spiaggia. In questo tratto del lungomare vastese si estende una fitta vegetazione che in parte risulta anche protetta per il suo valore naturalistico e paesaggistico.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 14.35, nei pressi della stazione ferroviaria di Vasto Marina, espandendosi rapidamente. C’è grande preoccupazione tra i bagnanti e i numerosi residenti della zona. I vigili del fuoco stanno operando anche dall’alto, con gli elicotteri, dai quali stanno riversando acqua sulle fiamme.