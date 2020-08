Incidente a Pescara, in due sul monopattino si scontrano con un’auto e finiscono in ospedale

PESCARA, 7 agosto – Due giovani sono finiti in ospedale in seguito ad un incidente tra un’automobile e un monopattino in sharing. Lo scontro è avvenuto nella zona della stazione centrale. I due, a bordo di un solo e-scooter, hanno urtato l’auto e sono finiti a terra. Sono stati trasportati in pronto soccorso per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Rilievi a cura della Polizia municipale che, proprio da oggi è impegnata in rigidi controlli sull’utilizzo dei monopattini: diverse le multe elevate, soprattuto a persone che sfrecciavano sui marciapiedi nonostante la presenza di piste ciclabili.