Investimenti: aumentano gli aspiranti trader, ecco come diventare esperti

PESCARA, 15 marzo – Sono sempre di più gli aspiranti trader che si affacciano al mondo degli investimenti in borsa approfittando di portali eccellenti, i quali offrono tutti gli strumenti necessari affinché si possa imparare in modo semplice e anche relativamente veloce. Ovviamente occorre partire dal presupposto che non vi sono né certezze matematiche né formule perfette grazie alle quali avere guadagni sicuri.

Un buon broker, certificato da organi quali la Cysec e rigorosamente controllato dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha il dovere etico e professionale di essere trasparente su quelle che sono le reali possibilità e i rischi che si possono correre facendo trading online. In tal senso, il suggerimento è quello di visitare portali specializzati come Diventaretrader.com, sito per diventare trader esperti che offre approfondimenti e guide complete per comprendere come utilizzare al meglio e in autonomia le piattaforme di investimento.

Partire dalle basi

Come per tutte le cose, anche per fare trading occorre partire dalla teoria, ma ciò non toglie che non c’è “palestra” migliore della pratica. A tale scopo, i broker più oculati offrono, sui loro portali, dei corsi specifici spesso organizzati con un linguaggio semplice e diretto. L’assenza di tecnicismi e gli esempi sono ottimi strumenti e, oltre ai classici PDF, possono essere proposti anche videocorsi e persino webinar. A tutto questo viene affiancato il cosiddetto conto DEMO nel quale si opera con denaro virtuale a mero scopo di allenamento: è una modalità molto apprezzata non solo dai neofiti, ma anche dai trader più navigati che debbano interfacciarsi con nuovi modi di investire e vogliano, quindi, fare delle simulate prima di lanciarsi.

Sui portali di trading, oltre ad aggiornamenti puntuali sulla situazione del mercato, si possono “incontrare” anche i cosiddetti popular investor, ovvero trader che già hanno avuto risultati e che si possono consultare e persino copiare. Il social trading è una delle pratiche migliori per confrontarsi e discutere di dubbi e strategie e, come ogni social network che si rispetti, consente di scambiare opinioni in maniera fluida e immediata.

Naturalmente, nonostante tutte le precauzioni e le buone intenzioni del broker, è possibile che qualcosa non vada per il verso giusto e che un investimento si riveli un fallimento: come per tutte le cose della vita, anche in casi del genere è sufficiente imparare dai propri sbagli e rimanere sempre aggiornati per non commetterli una seconda volta.

Gli strumenti per fare trading

Il copytrading, come già accennato, consente di ricopiare le mosse di trader noti per i loro risultati. Non è una formula dedicata solo a chi voglia cominciare a farsi strada per imparare dai migliori ma, ancora una volta, viene scelta anche da investitori con più esperienza che non abbiano il tempo di studiare le oscillazioni del mercato ma vogliano comunque tentare nuovi approcci. Sarà sufficiente impostare il proprio account in modo che il programma proceda in automatico emulando ogni tipo d’investimento di questi popular investor e non occorre intervenire.

In tal modo si può, ad esempio, operare sul mercato dei Forex: si tratta di scegliere una coppia di valute abbastanza forti su cui speculare a seconda dei momenti, vendendo e acquistando quando una prevale sull’altra a livello di valore e viceversa. Analogamente, è possibile acquistare azioni da aziende famose che stiano conoscendo un momento di crescita o che risultino già affermate, approfittando delle quote che in questi casi vengono riservate a tutti gli azionisti. O, ancora, si fa trading operando con i CFD o contratti per differenza, “scommettendo” sul rialzo o sul ribasso di un determinato asset nel periodo di tempo prestabilito e avendo quindi la possibilità di ottenere un vantaggio anche se questo è in perdita.