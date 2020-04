Lanciano, dopo la processione il Vescovo è durissimo: “Atto incosciente e grave”

LANCIANO, 10 aprile – “Un atto incosciente e molto grave”. Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano Ortona, è durissimo, dopo il rito, di fatto una vera e propria processione, che ieri ha attraversato il centro di Lanciano.

Le normative emanate dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti e dalla Conferenza Episcopale Italiana, il Decreto dell’08 marzo 2020 e le Disposizioni sulla Settimana Santa del 28 marzo 2020 non lasciano, chiarisce ancora Cipollone, spazio ad alcuna libera interpretazione.

Ogni restrizione è stata dunque dovuta alla “necessità di prevenire il rischio e tutelare il bene comune”.

“La celebrazione di ieri sera – prosegue il Vescovo – annunciata anche per mezzo di mass media, è divenuta una vera e propria processione, che ha messo a rischio e pericolo i partecipanti e l’impegno di tanti cristiani che, in questi giorni, chiusi in casa, stanno negandosi le celebrazioni della Pasqua in Comunità. Inoltre è stata un’offesa alla memoria di tante persone che, in questi mesi, sono state vittime di questo terribile male; non ultimi i medici e gli infermieri che stanno dando la loro vita per il bene di tutti. È stato un atto incosciente e molto grave”.