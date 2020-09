L’autunno è arrivato: i consigli per risparmiare in bolletta nella stagione fredda

PESCARA, 30 settembre – I mesi più freddi sono quasi alle porte, con un settembre ancora “indeciso” sul da farsi, ma già protagonista di temperature in netto calo. Torna lo spettro dei consumi relativi al gas e al riscaldamento, insieme alla luce elettrica, che fra le altre cose aumenterà di prezzo a partire da ottobre, arrivando fino a un +15% in più. Per le famiglie italiane, dunque, diventa tassativo imparare come risparmiare e come ridurre gli sprechi, ed ecco perché oggi si scopriranno alcuni consigli utili.

Sostituire gli elettrodomestici obsoleti

Molte famiglie ancora oggi ospitano in casa elettrodomestici vecchi e con tecnologie “energivore”, come nel caso della lavatrice, del frigo e della lavastoviglie. Per questo è opportuno investire dei soldi e sostituirli con apparecchi con una classificazione energetica elevata, partendo come minimo da A+. Questi device, infatti, consumano meno energia e gravano sulle bollette in maniera decisamente meno consistente.

Monitorare i consumi per risparmiare

Monitorare i consumi vuol dire avere sempre la percezione delle nostre abitudini e delle cause alla base dei maggiori costi energetici. In tal caso, dunque, il consiglio è di cercare offerte che, come quella gas e luce Wekiwi, diano la possibilità di tenere sotto controllo i consumi tramite app per smartphone. Passare al mercato libero, inoltre, permette di risparmiare, riuscendo spesso a ridurre l’apporto degli aumenti rispetto a chi ancora appartiene al mercato tutelato.

Ricordarsi della manutenzione di caldaia e termosifoni

Quando si avvicinano le stagioni fredde, occorre ricordarsi della grande importanza della manutenzione della caldaia e dei termosifoni. L’impianto del riscaldamento va curato innanzitutto per una questione di sicurezza, ma anche per abbattere i consumi di gas. Non a caso, la scarsa efficienza degli impianti in questione è spesso alla base dei maggiori sprechi di energia, al punto da impattare molto sulle bollette domestiche.

Attenzione alle lampadine: meglio quelle a LED

Questa dovrebbe essere la regola principale per il risparmio energetico, ma è anche una delle più sottovalutate in assoluto. Si suggerisce dunque di accendere le luci in casa solo quando sono davvero necessarie, e di ricordarsi di spegnerle quando si esce o quando si lascia un certo ambiente dell’appartamento. Infine, attenzione anche al tipo di lampade utilizzate: gli esperti consigliano di sostituire quelle a incandescenza con le lampadine a LED, dato che consumano molto di meno.

Usufruire degli incentivi

Sotto un certo reddito ISEE, le famiglie possono contare su una ghiotta opportunità per risparmiare su luce e gas. Gli incentivi statali, difatti, danno la possibilità di ottenere degli sconti in bolletta importanti, in modo tale da spendere di meno. Non solo, perché nella lista degli incentivi rientra anche l’ecobonus: questa opzione, nello specifico, permette di contenere i costi relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico o solare.

Concludendo, chi desidera risparmiare può contare su diversi strumenti utili, ma anche le nostre abitudini possono essere molto importanti nel contrastare gli aumenti.