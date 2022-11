Le donne della Televisione italiana

PESCARA, 16 novembre – Nei primi anni in cui la televisione fece la sua comparsa nelle case degli italiani la conduzione di programmi e varietà era affidata agli uomini e poco spazio veniva lasciato alle donne a cui veniva affidato il ruolo di vallette poco loquaci. Nel periodo del boom economico in cui l’Italia martoriata dalla guerra iniziava a risollevarsi, la presenza delle vallette accanto al conduttore principale conferiva alle trasmissioni un tocco di eleganza e indipendenza che veniva imitato dal pubblico femminile sempre più desideroso di conciliare lavoro e famiglia esattamente come facevano le donne della TV. Una nuova identità femminile stava dunque influenzando la sfera sociale e le conduttrici televisive iniziavano ad occupare un posto di rilievo nel cuore della gente. Ad iniziare dal varietà fino a finire ai giorni nostri, le donne hanno affermato il loro talento passando dal ruolo di vallette o di “signorine buonasera” a quello di conduttrici e talent manager, basti pensare a Maria De Filippi che attraverso le sue trasmissioni ha fatto emergere diversi giovani che si sono rivelati dei veri e propri talenti della musica italiana.

Star TV in salita tra cui la Clerici

Chi sono le star della TV più amate dagli italiani? Una delle conduttrici più apprezzate in assoluto è Antonella Clerici e lo dimostra l’enorme successo che sta avendo “È sempre Mezzogiorno!” con i suoi premi quotidiani programma TV . Il programma fa parte di un format ben collaudato che affonda le sue radici nei primissimi anni 2000, quando la televisione italiana scoprì le grandi potenzialità dei programmi dedicati alla cucina già conosciuti all’estero. Ogni giorno chef stellati e aspiranti cuochi si sfidano a suon di pentole nella realizzazione di piatti della tradizione regionale a cui, talvolta, vengono apportati dei piccoli tocchi personali con l’aggiunta di ingredienti che ne esaltano i sapori rendendoli unici. Una sana competizione anima il programma RAI del mezzogiorno abbinato alla Lotteria Italia, durante il quale vengono distribuiti ai telespettatori in possesso dei biglietti dei premi giornalieri del valore minimo di 10 mila euro. La popolarità della Clerici è in continua salita grazie alla sua simpatia, alla professionalità e alla capacità innata di entrare nelle case degli italiani proprio come se fosse una persona di famiglia.

Le altre star della TV più amate del 2022

Una delle protagoniste della TV italiana del 2022 è Silvia Toffanin che con Verissimo, il programma di interviste vip in onda su Canale 5, continua ad affermarsi per la sedicesima volta regina del salotto televisivo di Mediaset. Con la decisione di mandare in onda il programma anche di domenica, la Toffanin si “scontra” con la Domenica In di Mara Venier, un’altra signora icona della TV molto amata dagli italiani di tutte le età. Per quanto riguarda il segmento televisivo dedicato allo sport, si affermano ancora una volta Diletta Leotta e Anna Billò, quest’ultima volto simbolo di Sky Sport. Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2023 la bellissima star del web Chiara Ferragni sarà alle prese con il debutto come co-conduttrice accanto ad Amadeus; potrebbe essere l’inizio di un nuovo percorso per l’influencer e moglie di Fedez già molto apprezzata anche all’estero?