Maltempo, il vento fa danni a Pescara e in provincia: in ospedale volano i gazebo del pre-triage

PESCARA, 24 luglio – Danni e disagi a Pescara e in provincia per il forte vento delle ultime ore. Piante e rami pericolanti e tende e gazebo divelti stanno tenendo impegnati i Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto numerose richieste di intervento. Tra le zone più colpite ci sono i centri della val Tavo. Vigili del Fuoco impegnati anche al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove il vento ha fatto volare i gazebo allestiti per il pre-triage durante l’emergenza coronavirus.

Stando alle previsioni meteo, in serata sono previste precipitazioni anche intense. Le condizioni resteranno instabili fino a domani.