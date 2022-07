Mercato del lavoro: professioni in crescita con il boom degli e-commerce

PESCARA, 25 luglio – Dopo anni di resistenze, anche in Italia lo shopping online si è affermato come una modalità di acquisto utilizzata da un numero di consumatori sempre maggiore. Sebbene gli italiani abbiano mostrato a lungo una spiccata preferenza per il commercio tradizionale e i negozi fisici, la pandemia ha accelerato l’inevitabile adozione di soluzioni di compravendita in rete. Dopo aver scoperto la convenienza di sfogliare vetrine virtuali e farsi consegnare i prodotti desiderati direttamente a casa, in tanti hanno continuato a utilizzare i negozi online anche dopo l’allentamento delle restrizioni. La crescita del settore delle vendite in rete crea di conseguenza interessanti opportunità sul mercato del lavoro, e la richiesta per le professioni legate agli e-commerce non farà che aumentare.

1. E-commerce manager

La figura più importante per la gestione di un negozio virtuale, alla quale le aziende non possono in nessun caso rinunciare, è quella dell’e-commerce manager. Il suo ruolo è complesso e include attività di logistica e coordinamento con i magazzini, pianificazione di strategie di vendita e marketing, e gestione della piattaforma per assicurarsi che sia adeguata al traffico che riceve. Le sfide che le tendenze attuali pongono di fronte all’e-commerce manager sono quelle della scalabilità, cioè la capacità di espandere il portale secondo le esigenze dell’azienda, e della personalizzazione, per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo su misura che li incoraggi a ripetere la visita e gli acquisti.

2. Programmatore web

Le sfide appena citate possono essere affrontate con successo con la collaborazione di un programmatore web, che si occupa della creazione di una piattaforma virtuale solida, funzionale e sicura. Lavorando fianco a fianco con l’e-commerce manager, implementa nel negozio online le funzioni necessarie ed effettua la manutenzione, per evitare bug, problemi tecnici o ritardi nel caricamento delle pagine. Chi impara a programmare attraverso un corso di formazione come l’Hackademy di Aulab, pensata per insegnare linguaggi di programmazione, strumenti e metodologie indispensabili per ogni web developer, potrà quindi sfruttare questa fase di crescita degli e-commerce per trovare una posizione soddisfacente e remunerativa.

3. Esperto in cybersecurity

Un sito sul quale avvengono quotidianamente transazioni e acquisti, che deve quindi gestire dati relativi a informazioni per il pagamento, rischia di diventare un bersaglio per hacker e truffatori online. Per garantire la sicurezza dei clienti è quindi necessaria l’assistenza di un esperto in cybersecurity, che ha il compito di individuare ed eliminare vulnerabilità nel sistema per prevenire attacchi virtuali. Con l’aumento dei crimini informatici e delle minacce a siti e piattaforme, la figura del cybesecurity expert continuerà a essere richiesta da aziende e istituzioni.

4. Commessi virtuali

Anche se la comodità degli acquisti online è innegabile, molti consumatori potrebbero sentire la mancanza di commessi pronti a rispondere alle loro domande e assisterli nella visita al negozio. Si sta quindi affermando a poco a poco una nuova figura, incaricata proprio di accompagnare i clienti degli e-commerce come farebbero con quelli di un punto vendite fisico. Oltre a fornire informazioni su prodotti o servizi a disposizione, consigliando i più adatti alle esigenze individuali, guidano anche nell’utilizzo della piattaforma offrendo assistenza tecnica a chi ne ha bisogno.

5. Personale di customer care

Per reclami, domande specifiche o problemi tecnici, un portale per le vendite online ha bisogno di un nutrito team di customer care, raggiungibile per telefono o attraverso una chat. Saper rispondere alle richieste di potenziali clienti in modo professionale, rapido ed efficace è infatti necessario per mantenere la loro fiducia e convincerli a procedere all’acquisto. In alcuni casi, il personale di assistenza ai clienti è incaricato anche di rispondere alle recensioni, positive o negative che siano, per mostrare che l’azienda è presente e attenta ai suoi clienti.