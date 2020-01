Montesilvano, malore in hotel: giovane di Avezzano muore a Capodanno

MONTESILVANO, 1 gennaio – Un giovane di 32 anni, originario di Avezzano, è morto in un albergo di Montesilvano. La tragedia è avvenuta all’alba. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali.

L’uomo aveva deciso di festeggiare la fine dell’anno a Montesilvano in compagnia della fidanzata. Il 32enne si è alzato per andare in bagno, quando improvvisamente si è sentito male ed è caduto a terra. La fidanzata ha lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei sanitari del 118 il cuore del giovane era già in arresto cardiaco e non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono interventi anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano per tutti gli accertamenti del caso.

Per chiarire le cause della morte potrebbe essere disposta l’autopsia.