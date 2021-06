“Padel On The Road”, dall’Abruzzo il nuovo format televisivo dedicato allo sport del momento

L’AQUILA, 24 giugno – Parte domani su Laqtv Abruzzo, canale 73 del digitale terrestre, il nuovo programma dedicato allo sport e tempo libero con tema di base il padel, una disciplina giovane, emergente, e alla portata di tutti. La conduzione sarà affidata a Vittoria Marzari, ideatrice del format insieme a Nicola Cantatore, esperto in comunicazione e marketing nonché sportivo e giocatore di padel; i due saranno i protagonisti di un tour tra i circoli più prestigiosi della costa abruzzese e non, tra gag e interviste ai proprietari, ai maestri e a chi ha creduto in questo nuovo sport.

Ma non si parlerà solo di padel: il programma sarà un viaggio intorno al mondo sportivo, alla corretta alimentazione, al fitness e alla preparazione atletica; si discuterà dei particolari tecnici per i gli addetti ai lavori, con richiami al territorio che offre sempre nuovi spunti. Oltre che in tv, il programma può essere seguito sulle pagine Instagram e Facebook di PadelOnTheRoad, e di Laqtv Abruzzo.